Leonor Varela a Nicolás López: Es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta

A las múltiples reacciones que se han producido durante este sábado frente a las denuncias de acosos y abusos sexuales contra Nicolás López, ahora se sumó la actriz Leonor Varela, quien tuvo un particular mensaje dedicado al cineasta.

Varela ocupó su cuenta en Twitter para referirse a los testimonios y fue lapidaria para recalcar también que "a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo q le decías a mucha gente)".

Esta fue la publicación de Varela:

Que heavy lo tuyo Nicolas Lopez 👎🏽 Por haber trabajado contigo no me sorprende lo q se dice aqui. Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan.

Aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo q le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta. pic.twitter.com/t2mqXHGfRo — Leonor Varela (@Leonorvarela) 30 de junio de 2018

Curiosamente, en el reportaje de la revista Sábado se indicaba que "López se ufanaba de estar con celebridades, incluso de Hollywood. La más mencionada era una exitosa actriz chilena radicada en Estados Unidos hace años".

Cuando esta intérprete no identificada fue consultada sobre si fue víctima de las conductas inapropiadas del director, ella lo negó aunque sostuvo que "no porque él no lo intentara. No tengo nada bueno que decir de él".