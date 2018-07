Leonor Varela y cruda columna de Francisco Ortega: Refleja su propia moral y estándares

Con dureza reaccionó la actriz chilena Leonor Varela al conocer la cruda columna que el autor Francisco Ortega escribió junto a Nicolás López, acusado de acoso y abuso sexual, sobre ella en el ya extinto sitio Sobras.com.

"La perra tiene sus cosas. Y a nivel de tetas, la Varela está bastante bien dotada. En 'Cleopatra' se le traslucían y sus pechitos adolescentes eran lo más mordible del mundo... Son del tipo zapatito de duende, ¿los ubicas?", señalaba el autor de "Logia" al cuestionado cineasta en el escrito que dio a conocer La Hora.

En otra sección del texto, Ortega señala que "la Varela tiene un par de perillas de lujo y un culazo como hecho a mano, cepillarla a lo perrito debe ser de other world... Su cuerpo es absolutamente cinco estrellas y eso hasta un maraco debe reconocerlo. Pero si hay algo que me mata de esta zorrita es su piel y su voz. Esta última es como arrastrada, como demasiado rica y tiene un sonsonete que debe ser lo más exquisito a la hora de tirar. Su piel (y de rebote su rostro) es el otro bonus track del conjunto, es como too much de exotismo, muy chilena pero al mismo tiempo muy de mina de la Edad Hiboriana".

Sin palabras

A través de las redes sociales, Varela, que días atrás también se refirió a las denuncias contra López, dijo estar "sin palabras".



"Hablar así de una mujer (de mi y otras) refleja sobre su propia moral y estándares. Lo único que espero de ellos es que asuman sus responsabilidades como los machos que se creen. Y que todos nosotros tmb. aprendamos como sociedad de lo inexcusable que es ser así", agregó la actriz radicada en California.

La defensa de Ortega



Antes de que Varela fustigara el escrito, el autor de "Dioses Chilenos" abordó las críticas a través de su cuenta de Twitter, destacando que esta era "una columna muy machista y cosificadora" que fue hecha hace más de 10 años y por la que ya pidió disculpas.