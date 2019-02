Nicolás López reaccionó a audiencia: "Me quieren formalizar sin revisar mis pruebas"

El cineasta Nicolás López reaccionó molesto a la publicación de la fecha en la que tendrá su audiencia de control judicial por las denuncias de acoso sexual y violación que recaen en su contra.

"Me quieren formalizar sin haber revisado mis pruebas", escribió el director en su cuenta de Instagram, donde además disparó contra los diarios La Tercera y El Mercurio por la divulgación de su caso.

"Lo insólito es que la Fiscalía no ha revisado las pruebas que me exculpan de cada uno de los casos, incluyendo más de 1.500 mensajes de Whatsapp e Instagram (audios, textos y videos). Estos mensajes desmienten, en palabras de las propias denunciantes, cada caso de supuesto abuso", sostuvo López.

En ese sentido, el hombre detrás de "Sin Filtro" criticó el actuar de la prensa con su caso debido a que "esto afecta las garantías mínimas que tiene cualquier ciudadano".

"Yo no he violado a nadie, nunca he usado la violencia en ninguna relación, no soy un abusador y quiero ir a juicio oral para mostrar las evidencias que prueban que soy inocente", concluyó.