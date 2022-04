Querellante en caso de Nicolás López: Se orquestó una defensa muy violenta en contra de las víctimas

Grace Schmidt, abogada querellante de la Fundación para la Confianza, conversó en Una Nueva Mañana sobre el bullado juicio contra Nicolás López en el que fue condenado por dos casos de abuso sexual aunque fue absuelto por la denuncia de violación.

La profesional destacó que "estamos conformes con el fallo. El tribunal condenó a Nicolás López como autor de dos delitos de abuso sexual en contra de dos víctimas distintas y en los casos de violación, si bien fue absuelto porque no se cumplió -a juicio del tribunal- un estándar procesal de condenar más allá de toda duda razonable, el tribunal hizo una prevención importante en el veredicto y es que si bien no se le condena por estos hechos, eso no significa que se desacreditan las denuncias realizadas por las víctimas, señala que esto no significa que las víctimas hayan mentido en sus declaraciones ni en sus denuncias, lo cual a nosotros nos deja bastante conformes".

La querellante apuntó en Cooperativa que "desde el día en que se develaron los hechos, la defensa de Nicolás López ha sido estructurada en torno a que las víctimas estaban mintiendo, que ninguno de los hechos denunciados por ellas en el reportaje de la Revista El Sábado de El Mercurio era verdad. Se les ha querido desacreditar además diciendo que esto responde a un gran complot (...) para encontrar al Harvey Weinstein chileno".

La abogada resaltó que se dijo además que las víctimas "realizaron estas denuncias para buscar fama y ganancias secundarias en términos económicos y así fue durante toda la etapa de investigación y en el juicio oral donde se cuestionó la vida sexual de algunas de mis representadas, se cuestionó historia familiar, estados de salud mental de mis representadas. (...) Yo creo en el derecho a defensa, pero eso no obsta a que se dé pie para desacreditar de esa forma a las víctimas".

"Se orquestó toda una defensa muy dura, muy violenta en contra de mis representadas para desacreditar sus testimonios en que ellas, por cierto, se vieron muy afectadas en términos emocionales y sicológicos", criticó.

Nicolás López fue condenado por dos delitos de abuso sexual y la sentencia será entregada por la justicia el próximo 16 de mayo. La Fiscalía y la Fundación para la Confianza piden cinco años y un día de presidio efectivo, mientras que la defensa solicita dos penas de 61 días en libertad.