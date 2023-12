Rolling Stone destacó a "El Conde" como una de las mejores películas de 2023

La película "El Conde" del chileno Pablo Larraín fue destacada por la prestigiosa revista Rolling Stone como uno de los mejores largometrajes de 2023.

Particularmente la cinta quedó en el puesto número 6 de las 10 mejores películas de terror del año, gracias a la representación vampiresca del dictador Augusto Pinochet.

En "El Conde" Larraín muestra al fallecido tirano convertido en un vampiro de 250 años que "hace sombra permanente a su país", y que es interpretado por Jaime Vadell.

"Esta sátira política de tono negro se centra en un fascista como un verdadero monstruo. La manera en la que el director de 'Post Mortem' desarrolla esta película de horror gótico con historias de vampiros te quita absolutamente el aliento", señaló la revista.

El listado de las mejores 10 películas de terror de 2023 incluye a "Knock at the Cabin", "Godzilla Minus One", "The Last Voyage of the Demeter" y "Skinamarink", entre otras.