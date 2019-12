Cinemark reprogramó la proyección de "Slayer: The Repentless Killogy"

"Slayer: The Repentless Killogy" se estrenó en 1.500 cines de todo el mundo durante una noche solo el miércoles 6 de noviembre, pero estallido en Chile obligó a suspender esta exhibición, la que Cinemark reagendó para este 11 de diciembre.

El documental se podrá ver en cinco complejos: Cinemark Alto Las Condes en Santiago, Cinemark Plaza Vespucio en La Florida, Santiago; Cinemark Mall Portal Ñuñoa; Cinemark Mall Espacio Urbano en Viña del Mar y en Cinemark Mall Plaza Trébol.

El filme consiste en una producción que comienza con la exhibición de "You Against You", "Repentless" y "Pride in Prejudice" en orden cronológico. La película continúa en estilo narrativo, con varios de los actores que aparecieron en los videos musicales, como Jason Trost, quien interpreta al personaje principal Wyatt, y Danny Trejo.

La segunda parte del lanzamiento es un video de todo el set en vivo de la banda rodado en agosto de 2017 en el Foro de Los Ángeles, EE.UU.

El concierto "Slayer: The Repentless Killogy", que escribió y dirigió el realizador BJ McDonnell, se estrenó solo unas semanas antes de que la gira y carrera de Tom Araya, Kerry King, Gary Holt y Paul Bostaph, miembros de Slayer llegara a su fin.

Las entradas se pueden comprar online o presencial en los complejos donde se exhibirá el documental.