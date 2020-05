Colin Farrell afirmó que "El Pingüino" no tendrá mucha importancia en "The Batman"

Con las grabaciones detenidas, comienzan a salir algunos detalles de la nueva apuesta en el cine sobre Batman.

En "The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson como Caballero Oscuro, Colin Farrell dará vida a uno de los villanos más emblemáticos: "El Pingüino".

Sin embargo, en conversación con GMA News, el actor irlandés sostuvo que su personaje no aparecerá mucho en la cinta. "Ha sido muy divertido y estoy muy emocionado de volver y explorarlo. Y no, no tengo mucho que hacer. Tengo un cierto tiempo en la película. No estoy en ella todo el tiempo. Pero hay algunas escenas sabrosas en las que aparezco y no puedo esperar por volver. Sí. Siento que es algo que no he tenido la oportunidad de explorar. Es original y divertido. Pero solo he empezado mi viaje, así que no puedo esperar por volver y meterme de verdad en ella", señaló.

Sobre en qué momentos específicos de la película aparecerá es un misterio del cual poco se sabe. Lo claro, es que la cinta tiene fecha de estreno para el 1 de octubre de 2021.