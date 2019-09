"The Irishman", la próxima película de Martin Scorsese publicó las primeras imágenes de su protagonista Robert De Niro rejuvenecido mediante CGI (imágenes generadas por computador), uno de los aspectos más comentados de la nueva cinta del director, que llegará a Netflix el 27 de noviembre y que también estelarizan Al Pacino, Harvey Keitel y Joe Pesci . El largometraje, basado en el libro de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses", contará la historia de Frank "The Irishman" Sheeran, un mafioso que supuestamente estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.

LEER ARTICULO COMPLETO