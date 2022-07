"Copia descarada": Director de "Gremlins" acusa a "Baby Yoda" de plagio

Joe Dante, el creador y director de "Gremlins", el clásico de terror y comedia de 1984, asegura que el pequeño "Grogu", conocido como Bebé Yoda de la serie "The Mandalorian (2019), fue más que una inspiración para el aspecto de aquel personaje.

En primer lugar, Dante explicó el por qué el cree que el éxito de su franquicia ha traspasado generaciones: "Creo que la longevidad (de las películas) es realmente la clave de este personaje (Gizmo), que es esencialmente como un bebé", reveló a San Francisco Chronicle.

De esta manera, quien actualmente es productor ejecutivo de la nueva serie de HBO Max, "Gremlins: Secrets of the Mogwai", fue tajante: "Lo que me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que es completamente robado y simplemente copiado. Descaradamente, diría yo", sentenció.

La serie, que consta de 10 episiodios totalmente hechos como animación, es una precuela que deja el terror de lado y centra su relato en Gizmo, un pequeño Mogwai que es conocido por un niño de China.