La tendencia de realizar remake tendrá a los creadores de "John Wick" apostando por el thriller surcoreano "The Man from Nowhere" o "Ajeossi" de Lee Jeong-beom, del año 2010.

Según informa Deadline, los ejecutivos de New Line han mostrado interés en este proyecto y ya le pidieron a Chad Stahelski y Derek Kolstad que se pongan en marcha.

Por su parte, esta historia ya tiene su propio remake en India llamado "Rocky Handsome", lo que demuestra el nivel de importancia que agarró la historia.

De momento, se desconoce alguna fecha tentativa de estreno para este remake estadounidense.