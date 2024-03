Creadores de "Winnie the Pooh: Blood and Honey" preparan universo del terror

Los creadores de la saga de terror de "Winnie the Pooh" tienen un nuevo proyecto en carpeta: un universo de tiernos personajes infantiles convertidos en monstruos.

De acuerdo a Variety, en "Poohniverse: Monsters Assemble" el oso asesino, creado a partir del personaje de A.A. Milne, unirá fuerzas con malvadas versiones de otros personajes como Tinkerbell, Bambi, Pinocho, Peter Pan, Pigglet, Tigger, El Sombrerero Loco y La Bella Durmiente.

"Como fanáticos del terror, nos encantarían unos 'Avengers' donde todos fueran todos villanos", explicó el actor y productor Scott Chambers al citado medio. "Tendría a 'Freddy Krueger', 'Jason', 'Halloween', 'Scream', todos esos. Obviamente eso nunca sucederá, pero podemos lograrlo a nuestra manera, de ahí nació esta película", añadió.

En tanto, la trama de la cinta, que estrenará en 2025, girará en torno a los monstruos cuando deciden unirse para enfrentar a las víctimas que sobrevivieron a sus ataques.

Asimismo, no habrá armonía dentro de las filas del conjunto asesino, lo que permitirá "una carnicería dentro del grupo" y "secuencias épicas del monstruo contra monstruo".

Si bien solo se ha visto al oso encabezar una película de terror, para este año 2024 está fijado el estreno de cintas como "Bambi: The Reckoning", "Peter Pan's Neverland Nightmare" y "Pinocchio Unstrung", que tendrán varios puntos de relación con el horrorífico crossover, además de la secuela "Winnie the Pooh: Blood and Honey", que llegará a las salas de cines en Norteamérica a fines de marzo.