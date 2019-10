Crece polémica con "Joker" por usar tema de cantante condenado por pedofilia

Son varias las controversias alrededor de "Joker", con una crítica divida que la alaba y otra que la despedaza. Sin embargo, la última es una polémica poco agradable para la cinta.

Según informó The Hollywood Reporter, la cinta de Todd Phillips suma nuevos comentarios negativos luego de la utilización de una canción en una escena clave de la película.

Ojo, spoilers.

Mientras Arthur Fleck comienza a abrazar su nueva identidad como el Joker, se dirige rumbo al programa de Franklin Murray (Robert De Niro) bailando por las escaleras. Ahí suena de fondo "Rock and Roll Part 2" de Gary Glitter.

¿La controversia? Este intérprete, de nombre real Paul Gadd, está condenado a 16 años de prisión debido a diferentes cargos de pedofilia. Fue arrestado por descargar pornografía infantil a finales de los '90 y por intento de violación en 2015.

Entre los espectadores no cayó bien el uso de este tema, en especial porque el cantante puede recibir regalías por la canción apareciendo en una importante película. "Estoy fuera de control, esta película es una mierda inmoral", dijo alguno de ellos al sitio.

No es la primera vez que un tema de Glitter aparece en producciones, antes ya estuvo en cintas como "Meet the fockers" y "The Replacements", además de la serie "Glee".