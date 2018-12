"Twilight" ("Crepúsculo", en español), la exitosa película estadounidense de fantasía romántica de 2008 que lanzó al estrellato a Kristen Stewart y Robert Pattinson, fue elegida por el público como la peor película de todos los tiempos.

La primera película de la saga vampírica basada en el best-seller adolescente de Stephenie Meyer lidera una votación online del sitio Ranker, dedicado a realizar encuestas sobre entretenimiento, marcas, deportes y cultura.

"Esta lista es un poco como una ayuda comunitaria", explica el sitio, destacando que al votar "estás salvando a otras personas de tener que ver las mismas películas horribles que has tenido que ver. Considéralo tu buena obra del día".

En la lista de Ranker también se encuentran otras conocidas películas como "Batman y Robin" (1997), "Glitter" (2001), "Catwoman" (2004), "Justin Bieber: Never Say Never" (2011), "Jack & Jill" (2011), "Superman 4" (1987) y "Transformers 2" (2009).