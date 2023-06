Critican remake de "La Sirenita" por no representar la esclavitud de la época: "Equivalente a ignorar el holocausto judío

Un influyente activista británico de la diversidad, Marcus Ryder, criticó a Disney por "blanquear" la historia al mostrar "armonía racial" entre personas blancas y de origen africano.

Si bien el también presidente Real Academia de Arte Dramático destacó la actuación de su protagonista, Halle Bailey y admitió que trata de una fantasía, discrepó con la representación de una época, en el siglo XVIII, donde se muestran a isleños del caribe como libres de violaciones a los derechos humanos.

"No creo que hagamos ningún favor a nuestros hijos fingiendo que la esclavitud no existió", escribió en el blog que lleva por título "La Sirenita de Disney, la esclavitud caribeña y contar la verdad a los niños".

"Ambientar la historia fantástica en este tiempo y lugar es literalmente el equivalente a ambientar una historia de amor entre judío y gentil en la Alemania de 1940 e ignorar el holocausto judío", argumentó Ryder.

Para hacer la historia de la película más apegada al contexto histórico, sugirió que se podría haber ambientado en Haití, donde ya se había "superado la esclavitud" y que Ariel podría haber conocido al príncipe en un ambiente diferente.

Al publicar su blog en Twitter, el activista se llenó de críticas de usuarios que insistían que solo corresponde un "cuento de hadas". Lo borró debido a ser "ampliamente malinterpretado" y posteriormente, escribió uno nuevo, detallando y defendiendo sus argumentos.

Two days ago I wrote a tweet about The Little Mermaid which went viral (12m views) I have deleted it, because it was widely misunderstood. A short thread...