"Cruella" el live action basado en los "101 dálmatas" protagonizado por Emma Stone y dirigida por Craig Gillespie; "Mátalos suavemente" la historia de dos exconvictos poco brillantes contratados para asaltar una lucrativa partida ilegal de póquer; "Friends: The Reunion", también conocido como "The One Where They Get Back Together", el especial de reunión de 2021 bajo la mirada de la crítica de cine Ángela Díaz.

