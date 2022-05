La ex candidata presidencial, Roxana Miranda, recordó un clasista tweet que el cineasta Nicolás López escribió el día del debate presidencial de 2013. “¿Cuánto cobrará Roxana Miranda por hacer el aseo en mi casa?”, dijo en ese entonces el ahora condenado a cinco años y un día de cárcel por dos casos de abuso sexual. Casi diez años después, la política se vengó con un ácido tweet: “No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague (...) Ahora, ¿cuánto paga por el aseo en su celda?".

