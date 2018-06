Daniela Vega, Paulina García y más: La Academia de Hollywood incluyó a chilenos en su nómina

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense reveló este martes un listado en el que detalla los 928 nuevos nombres en su nómina de miembros, provenientes de 59 países diferentes, entre los que se cuentan una serie de personalidades oriundas de Chile.

Entre las flamantes nuevas incorporaciones figuran Paulina García ("Gloria") y Daniela Vega ("Una mujer fantástica"), y el actor Pedro Pascal ("Game of Thrones", "Narcos", "Kingsman: El círculo de oro").

Pero también la documentalista responsable de obras como "La Once" y "Los niños", Maite Alberdi; la montajista Soledad Salfate; el guionista de "El Club" y "Neruda", Guillermo Calderón; además del co-guionista "Una mujer fantástica" y "Gloria", Gonzalo Maza.

Entre otro invitados del resto del mundo están la protagonista de "Game of Thrones" Emilia Clarke, el director de "Call by your Name" Luca Guadagnino, el actor argentino Ricardo Darín ("Nueve Reinas"), Elizabeth Debicki ("Guardians of the Galaxy, Vol. 2"), Eva Green ("Casino Royale"), Daniel Kaluuya ("Get Out") y más.