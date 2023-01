Dave Bautista califica como "un alivio" dejar de interpretar a Drax en Marvel

El actor Dave Bautista aseguró que es un alivio dejar de ser "Drax", el personaje que interpretó en la saga de Marvel "Guardianes de la Galaxia".

Luego de 10 años y siete obras de Marvel encarnando a "Drax", el protagonista de "Glass Onion" se despedirá de la franquicia de súper héroes el 5 de mayo con el estreno de "Guardianes de la Galaxia Vol.3". "Estoy muy agradecido de 'Drax', lo amo. Pero es una especie de alivio que se termine", declaró a GQ.

"No era todo placentero. Fue muy difícil hacer ese papel. El proceso de maquillaje me estaba superando. Y tampoco sé si quiero que 'Drax' sea mi legado: es una actuación tonta y yo quiero hacer más roles dramáticos", explicó el ex luchador.

De hecho la carrera de Bautista ha girado en esa dirección. Además de su papel de villano en "Dune" -el cual repetirá en "Dune parte 2"-, fue uno de los protagonistas de la exitosa "Glass Onion" de Netflix.

Además protagonizará la nueva película de M. Night Shyamalan titulada "Knock at the cabin".

"Honestamente no me interesa ser una estrella de cine, ni la atención, ni la fama. Solo quiero ser un mejor actor y tener el respeto de mis compañeros y compañeras", concluyó.