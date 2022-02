David Fincher reaccionó a final alternativo de "El club de la pelea" en China

En enero, el sitio de streaming Tencent Video en China estrenó "El club de la pelea" con un final alternativo que fue definido como censura y su director David Fincher dio sus impresiones sobre la edición.

La plataforma china eliminó la escena final con la música de Pixies e incluyó un texto que ofrece otro final para los personajes principales.

"Esto es lo que sabemos. Una compañía autorizó la película de New Regency para mostrarla en China, con un contrato repetitivo: 'Tienes que entender que se pueden hacer recortes con fines de censura. Nadie dijo: 'Si no nos gusta el final, ¿podemos cambiarlo?' Así que ahora hay una discusión sobre qué significa 'recortes'", dijo Fincher a Empire Magazine.

"Si no te gusta esta historia, ¿por qué licenciarías esta película? No tiene sentido para mí cuando la gente dice: 'Creo que sería bueno para nuestro servicio si tuviéramos tu título... solo queremos que sea una película diferente". La maldita película tiene 20 años. No es como si tuviera la reputación de ser súper tierna", agregó el cineasta estadounidense.