Desde Sony no cierran la puerta a otra "Men in Black" a pesar del fracaso de "International"

Una de las grandes decepciones del año en materia de taquilla fue el estreno de "Men in Black: International", cinta protagonizada por Tessa Thompson y Chris Hermsworth que no logró cautivar a los espectadores.

Desde su llegada a los cines, suma 78,4 millones de dólares en Estados Unidos y 168,8 a nivel mundial. A pesar de las bajas cifras, desde Sony no descartan la posibilidad de retomar con la franquicia.

"Men in Black sigue siendo un activo muy importante para la compañía y estaría muy sorprendido si esta es la última película", dijo Tom Rothman, jefe de producciones de Sony Pictures.

Tras eso, dio algunos motivos del poco éxito. "Men in Black: International no fue particularmente una decepción financiera porque al final va a hacer entre 250 y 300 millones en todo el mundo, pero ciertamente no fue un reinicio en la forma que esperábamos que fuera. Lo cierto es que el público amó de verdad ese film y el reparto fue maravilloso, Tessa Chris estuvieron geniales e hicieron un trabajo espectacular, pero si cometimos algún error, creo que probablemente fue que no había una idea lo suficientemente fuerte en la historia".