Diego Boneta se sumó a la adaptación cinematográfica de popular videojuego

El actor mexicano Diego Boneta continúa gozando de los elogios y beneficios que le reportó su participación en "Luis Miguel, la serie". Por lo mismo, ahora fue reclutado para formar parte del elenco de la adpatación de un popular videojuego de la firma Capcom.

Se trata de "Monster Hunter", filme que estará a cargo de Paul W.S. Anderson ("Resident Evil") y que estará protagonizado por su esposa, la actriz y modelo Milla Jovovich.

La información la confirmó el mismo Boneta, al publicar una captura del reporte sobre su reclutamiento en The Hollywood Reporter.

"Agradecido de sumarme a este proyecto/elenco y estoy entusiasmado por iniciar esta nueva aventura", escribió en inglés Boneta en su Instagram.

Diego Boneta no es desconocido en Hollywood, previamente había estado en series como "Scream Queens" y "Pretty Little Liars", también en películas como "Rock of Ages", donde en 2012 compartió escenas con Tom Cruise.