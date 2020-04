Director confirma secuela de "Call me by your name" con elenco original

El director italiano Luca Guadagnino confirmó que está trabajando en una secuela de su exitosa película "Call me by your name", que en 2018 ganó el Premio Oscar a Mejor Guión Adaptado.

En conversación con el periódico La Repubblica, el cineasta aseguró que los actores Timothée Chalamet y Armie Hammer volverán para interpretar sus roles de "Elio" y "Oliver", respectivamente.

"Por supuesto que fue un placer trabajar con todos ellos, van a estar en esta nueva película", aseguró Guadagnino, confirmando que Michael Stuhlbarg y Esther Garrel también serán parte del proyecto.

Por el momento se desconocen los detalles de la película. Aunque el sitio Variety señala que existe también existe una secuela de la novela que inspira a la película llamada "Find me" y que aborda a los personajes 10 años después.

Por otro lado el director italiano sostuvo que, debido a la pandemia del Covid-19, la producción de la película se encuentra en pausa.