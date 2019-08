Director de "Batman & Robin" asegura que ha tenido sexo con unas 20.000 personas

El director de cine Joel Schumacher reveló que, en los momentos cuando no estaba trabajando en sus películas, tuvo sexo con unas 20 mil parejas.

El hombre detrás de películas como "Batman & Robin", "8mm", "Batman Forever" y "The Number 23" estimó la alta cifra en una entrevista con Vulture y declaró que "no es inusual".

"Para un hombre gay no es (sorprendente), porque se está disponible", agregó.

Schumacher, quien previamente ha hablado sin tapujos sobre su homosexualidad, dijo: "He tenido sexo con gente famosa, con personas casadas, y me los llevo a la tumba. Nunca le he contado a nadie sobre cualquiera que me haga el favor de compartir una cama conmigo".

Sobre la película "Batman & Robin", negó las recurrentes dudas y rumores sobre la sexualidad de los personajes, inflados por críticos de cine y el público: "Si yo no fuera gay, nunca habrían dicho esas cosas".

"Eso empezó mucho antes de mí. Antes que yo apareciera (en la franquicia e Batman) la gente escribía sobre los mensajes en los cuentos de niños, como Blanca Nieves siendo sobre malas madrastras o Batman y Robin siendo hombres homosexuales, que viven juntos en una cueva", añadió.

"Siempre ha existido esta cosa de que Batman y Robin son gay. Pero nunca lo he creído así", sostuvo.

Schumacher explicó que en esa época mucha gente quería que George Clooney ("Batman") fuera gay, por ser considerado un ícono sexual. Por ello constantemente le preguntaban al director, lo que acabó recién después que el actor se casó.