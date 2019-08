Director de "Boyhood" asegurará que grabará su nueva película en 20 años

Richard Linklater, director de la película "Boyhood", anunció que pasará los próximos 20 años rodando una nueva cinta, que será una adaptación del musical "Merrily We Roll Along" de Stephen Sondheim y George Furth.

El nuevo proyecto de Linklater seguirá la tradición del cineasta de rodar proyectos durante largos periodos de tiempo pues, como recordó la revista cultural Pitchfork, ya pasó 12 años en la grabación de "Boyhood", nominada a los premios Óscar y ganadora del Globo de Oro al mejor drama.

Los intérpretes Beanie Feldstein, Blake Jenner y Ben Platt conforman el reparto anunciado, por el momento, para grabar la futura cinta.

El musical, basado en la obra del mismo nombre de 1934 de George S. Kaufman y Moss Hart, sigue a Franklin Shepard, un talentoso compositor de musicales de Broadway que abandona a sus amigos y su carrera para convertirse en productor de películas de Hollywood.

La historia comienza en el apogeo de su fama de Hollywood y retrocede en el tiempo, mostrando momentos importantes en la vida de Frank.

"Vi y me enamoré de 'Merrily We Roll Along' por primera vez en los años 1980, y no puedo pensar en un lugar mejor para pasar los próximos 20 años que en el mundo de un musical de Sondheim", aseguró Linklater en declaraciones recogidas por la revista Variety.

"No me involucro en esta experiencia de varios años a la ligera -aclaró-, pero parece la mejor, quizás la única forma, de hacer justicia a esta historia en la película".

El responsable de títulos como "Boyhood" (2014) "Dazed and Confused" (1993) o la trilogía conformada por "Before Sunrise" (1995), "Before Sunset" (2004), "Before Midnight" (2013) reconoció que disfruta con los desafíos y que puede pasarse horas solo viendo y hablando de películas.