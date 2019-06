Director de "Dark Phoenix" asumió su responsabilidad en el fracaso de la cinta

Con una calificación de apenas un 23% en Rotten Tomatoes y con una recaudación muy por debajo de lo esperado, la película "Dark Phoenix" ya puede ser considerada un fracaso.

Así lo entiende su propio director y guionista Simon Kinberg, quien en entrevista con el podcast The Business asumió su responsabilidad en el mal desempeño de la cinta.

Pese a que admitió que "lo pasé muy bien haciéndola" y que "me gustó mucho", Kinberg dijo que "estoy diciendo que cuando una película no funciona, es mi responsabilidad. Yo soy el director y el guionista y si la película no conecta con las audiencias, es culpa mía".

Sin embargo el director asegura no saber los motivos del fracaso, aunque descartó que se traten de temas de industria. "Si la lección que aprendiste es que la fecha fue la equivocada o que no tuvise la promoción suficiente, eso no es una lección", sostuvo.

"Dark Phoenix" se estrenó a comienzos de junio con una recaudación de US$33 millones, la cifra más baja de una película del universo "X-Men".