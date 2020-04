Director de "Jurassic World: Dominion" publica imagen detrás de cámara

Días atrás el director de "Jurassic World: Dominion", Colin Trevorrow, publicaba una imagen desde su casa mostrando el trabajo que estaba haciendo con la cinta.

Con las grabaciones paradas por la pandemia, el cineasta igual quiso compartir un registro de lo que alcanzaron a rodar. Ahí se ve al personaje de Isabella Sermon, Maisie Lockdown, en medio de un paisaje nevado.

"A todos los profesionales del cine, la televisión, el entretenimiento y el mundo de las artes, únanse al reto de publicar una imagen en su trabajo. Solo una foto. Ninguna descripción. El objetivo es inundar las redes sociales con nuestra profesión. Copia este texto y publica una imagen", escribió el director.

