Director de la secuela de "Shazam" plantea un retraso en las grabaciones

El calendario ha cambiado para las diversas producciones que estaban por estrenarse o en pleno proceso de grabar o comenzar a poner fechas para hacerlo. Una de esas historias es la de "Shazam 2", que debería filmarse este año.

Su director David F. Sandberg, señaló a Comic Book que se encuentra trabajando en los textos a la espera de tener algo más concreto sobre la filmación. "Veremos cuánto dura esto, porque íbamos a empezar a rodar este año. Pero quién sabe cuánto va a durar esto. Parece que todas las películas se retrasan ahora, así que veremos qué pasa con Shazam. Pero por ahora, he estado trabajando en el guión. Podemos seguir haciendo eso, así que lo estamos haciendo. Y después, sí, veremos en un par de meses cómo pinta el asunto", señaló.

De todas formas, el escenario actual tampoco ha perjudicado tanto a la secuela protagonizada por Zachari Levy, porque siempre se planteó para estrenarse el 1 de abril del 2022.

"Shazam 2" se enmarca en las próximas películas de Warner Bros. y DC Comics por estrenarse, donde destacan también "Wonder Woman 1984" este año y en los venideros "The Batman", "The Suicide Squad 2" y "The Flash".