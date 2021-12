Director de "No miren arriba" admitió error de edición: "Fue a propósito"

La película "No miren arriba" ("Don't Look Up"), estrenada hace una semana en Netflix, presenta un error de edición que fue captado por un usuario y que el propio director Adam McKay admitió.

Un espectador subió un video a TikTok en el que dice que "estaba viendo 'Don't Look Up' y a la hora, 28 minutos y 10 segundos, parece que puedes ver a todo el equipo de filmación parado aquí, como tres o cuatro fotogramas".

La escena está dentro del momento en que el personaje de Jennifer Lawrence se junta con el grupo de jóvenes liderados por Timothée Chalamet, mientras se muestran disturbios.

El director Adam McKay reaccionó a la imagen del usuario de TikTok y escribió: "¡Buen ojo! Dejamos ese descuido del equipo a propósito para recordar la extraña experiencia de filmación".

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V