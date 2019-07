Director de "Paseando a Miss Daisy": Me dedico al cine porque quería explicar historias con imágenes

El cineasta australiano Bruce Beresford confesó en Barcelona que tuvo claro desde pequeño que quería dedicarse al cine "porque quería explicar historias con imágenes".

"Cuando era pequeño vivía en el campo y me dejaban ir al cine una vez a la semana. Vi que era una manera fantástica de explicar historias, y decidí que cuando fuera mayor quería explicar historias con imágenes", ha dicho Beresford, que participa en el ciclo de cine australiano que organiza la Filmoteca de Cataluña en el marco del festival Grec.

Beresford es, sobre todo, conocido por su oscarizada película "Paseando a Miss Daisy". Sin embargo, las expectativas iniciales no eran tan buenas: "Pensamos que no tendría salida y, de hecho, se estrenó en una pequeña sala pagada por el productor, pero tuvo tan buena acogida que la percepción cambió y acabó proyectándose en 3.000 salas y fue todo un éxito", ha recordado.

Partía con la dificultad de que los dos actores protagonistas de "Paseando a Miss Daisy" no eran todavía muy conocidos: "Jessica Tandy era una actriz de teatro y Morgan Freeman no era aún un gran actor y sólo había hecho otro pequeño papel en el cine".

Ahora se estrena en España su último filme, "Ladies in black", con Julia Ormond, Rachael Taylor, Angourie Rice, Ryan Corr o Vincent Pérez, y ambientada en Sydney en el verano de 1959.

"Ladies in black" se centra en el despertar cultural australiano que se produjo con la caída de la estructura social de clases y la liberación de la mujer. "Es la adaptación de una novela, escrita por una amiga de la universidad, hoy fallecida, que tiene carácter autobiográfico y que retrata la vida de una joven que decide entrar en la universidad a pesar de la negativa de su padre".

La novela, añade Beresford, retrata también "el efecto de la llegada de muchos emigrantes a Australia, después de la II Guerra Mundial, cuando a la población aborigen y la anglosajona se sumaron gentes de muchos lugares de Europa, como Italia, Grecia, Polonia o Rusia, que huían del nazismo o del comunismo".

En una carrera que incluye una treintena de títulos abundan las historias que constatan el contacto entre comunidades, sea en Australia, en África o en Canadá, algo que arrancó después de su estancia en Nigeria entre 1964 y 1966, "con mi primer encuentro con la comunidad negra, que fue inspirador", ha dicho.

Siente Beresford que Hollywood le ha tratado bien: "Desde 'Tender mercies' hasta ahora mi relación con Hollywood ha sido buena y he podido rodar en Australia, Canadá, América, Francia" y, de hecho, es uno de los pocos directores que ha rodado en los cinco continentes.

Confiesa que en estos momentos prefiere rodar "películas de tipo más personal", después de experiencias de superproducciones como "Double jeopardy" (Doble traición): "Disfruté mucho, pero fue suficiente", ha señalado, y además en este caso los 350 millones de euros apenas cubrieron los costes, ha rememorado.

El director australiano ve con buenos ojos la irrupción de las plataformas televisivas en el mundo del cine: "Es un contrapunto a los intereses actuales de la industria del cine, que está centrada en el cine de superhéroes y en un público más infantil, mientras que estas plataformas hacen películas más sofisticadas, largas y de mayor interés".

Beresford admira una serie que recientemente vio sobre la muerte de Versace, con Penélope Cruz, y recuerda que él mismo ha trabajado habitualmente para la televisión, como la miniserie "Bonnie and Clyde" o el telefilme "Presentando a Pancho Villa", con Antonio Banderas.

El director de "Evelyn" o "Mister Johnson" define su propia carrera como "muy excéntrica", una carrera que incluye también la dirección artística de óperas.

"Antes de venir a Barcelona he repasado las películas que me quedan por hacer y de hecho creo que serán mejores que las que he hecho hasta ahora", ha apuntado el cineasta australiano, que menciona entre estos futuros proyectos una cinta sobre el pintor Modigliani.

Más inmediato es su proyecto "Monash", un filme sobre la vida del general sir John Monash, que participó en la Primera Guerra Mundial, y cuyos productores están buscando financiación.