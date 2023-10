Director de película terrorífica de "Winnie the Pooh" reacciona ante "error" de profesor

Hace algunos días, el caso de un colegio que erróneamente proyectó a sus alumnos una versión de terror del personaje de cuentos "Winnie the Pooh" acaparó titulares, y ahora, el propio director mostró su sorpresa ante la supuesta equivocación.

Trascendió que una apoderada de Florida, Estados Unidos acusó a un profesor luego de que le mostrara a sus pupilos un thriller de terror basado en la original historia del infantil oso.

Correspondía a la película "Winnie The Pooh: Sangre y Miel", filme de terror dirigido por Rhys Waterfield, del cual se le mostraron a los niños de cuarto año 30 minutos.

La madre de dos chicos denunció que a pesar de las afligidas súplicas de los traumatizados pequeños para que el tutor cesara de proyectarla, el hombre les hizo caso omiso.

¿Cómo reaccionó el director de "Winnie The Pooh: Sangre y Miel"?

Consultado recientemente por el sitio Variety, el cineasta manifestó su sorpresa ante la noticia, y enfatizó que lo que sucedió le parece "una locura".

"Es una locura, ¿verdad? Creo que es una locura. Porque cuando ves la película no hay forma de que la confundas con una película infantil, literalmente en los primeros 10 minutos están pasando cosas locas", argumentó.

En ese sentido, Rhys Waterfield, quien aprovechó de revelar detalles sobre la secuela, aseguró que los personajes "dan miedo".

"Así que no sé cómo, porque dijeron que duraba entre 20 y 30 minutos, no sé cómo duró tanto. No sé si el profesor lo puso y simplemente se fue y los dejó o si los niños los engañaron o algo así. Espero que no hayamos arruinado la infancia de estos niños".