Director de Perro Bomba: “Los cineastas independientes estamos hablando de las desigualdades en Chile”

La galardonada película "Perro Bomba" del realizador chileno Juan Cáceres, se presentó en competencia en la séptima edición del festival "Días de Cine" en la ciudad alemana de Frankfurt, con una selección excepcional de producciones cinematográficas actuales de América Latina. Largometrajes y cortometrajes premiados se proyectan esta semana en su idioma original, con subtítulos en el cine del Instituto y Museo de Cine de Frankfurt.





En la sección especial destinada a la inmigración destacó la película chilena "Perro Bomba" cuyo director viajó hasta la ciudad alemana para competir con otras cintas independientes que hablan del fenómeno en diferentes puntos de Latinoamérica.

De esta manera, la historia de migración, el retorno y la experiencia de la extranjerización, contada en Perro Bomba con el haitiano Steevens, que tiene que empezar su vida de nuevo en Chile, contó con el respaldo del público. Su director, Juan Cáceres, explicó a la audiencia que su cine es un cine autogestionado y desde los márgenes. "Pertenezco a una generación que por primera vez tiene acceso a estudiar en una escuela de cine, para retratar la realidad en la que hemos crecido".





Cáceres pudo percibir entre el público y la prensa internacional un gran interés por conocer más de la crisis social que afecta a Chile. "Lo que he podido percibir estos días en el extranjero, es que hay un cerco mediático también desde fuera. La gente no tiene idea que en Chile se están violando los derechos humanos y eso hay que contarlo".

Agregó que aunque el estallido social se registre ahora, sus síntomas se vienen percibiendo hace años desde el cine, y en especial desde el cine de los márgenes.



"Hace mucho que los cineastas independientes estamos hablando de las desigualdades en Chile y retratando la respuesta de la gente ante esto que es la rabia y el enojo".





Mártires migrantes





El cineasta sostuvo que por estos días ha contactado con los protagonistas de su filme, para conocer de cerca su percepción de la crisis. "Tengo un contacto frecuente con los actores de "Perro Bomba" y la situación ante el estallido es de preocupación, porque ya hay mártires migrantes de esta revolución. Ellos están en la lucha igual que todos los demás, porque las reivindicaciones de los pobres no tienen fronteras, pero ellos sufren las críticas de otras personas, y tienen mucho miedo al manifestarse. Lo que nos queda a nosotros que vivimos en Chile es pensar en que vamos a darle algo mejor a lo que han conocido en Chile".







La competición





Por su parte, Laura Teixeira, responsable de la programación del festival, valoró la propuesta de Cáceres y de otros realizadores que reflejan similares descontentos en sus obras, "En este festival tratamos de mostrar a los espectadores realidades diferentes a las que enseña el cine comercial. Se caracteriza por apostar por directores jóvenes y muchos de ellos, con óperas primas, pero que tiene sensibilidad para representar en el cine los temas sociales".

Señaló que "la crisis social no sólo de Chile, sino que de otros países como Colombia o Brasil ha estado muy presente en los trabajos que hemos recibido en esta edición y se manifiestan en historias de vida de las personas que tienen que enfrentar de distintas maneras, esa crisis en sus respectivos países".





"Perro Bomba" compite en el certamen con otros filmes que retratan el fenómeno migrante en Latinoamérica, tales como "Los silencios" de Beatriz Seigner, que retrata a una madre y sus hijas que tienen que huir del conflicto armado en Colombia, "Far from us" Verena Kuri, que habla sobre la inmigración en Argentina o "José", la película dirigida por Li Cheng que retrata las condiciones de los inmigrantes en Guatemala.