Director de "Rápido y furioso" vuelve a ser acusado de abuso sexual

El director de la primera entrega de "Rápido y furioso", Rob Cohen, fue acusado de abuso sexual por una actriz de 28 años que asegura haber sido drogada y violada por el cineasta.

Según reporta The Huffington Post, ambos se conocieron en Nueva York para discutir una idea de piloto que jamás llegó a concretarse. "Movió la reunión a un restaurante que, coincidentemente, estaba al lado de su hotel. Allí pidió una copa de vino y la animó a beber, pese a que ella no quería", detalló el portal.

Tras haber consumido el vino la mujer asegura haberse sentido mareada, que Cohen intentó besarla y que su siguiente recuerdo era de ella despertando desnuda, con la cara del director en su entrepierna y con sus dedos dentro de ella.

De acuerdo al relato de la víctima, Rob Cohen trató de violarla pero se detuvo ante las peticiones de esta.

Esta denuncia se suma a las acusaciones que en febrero pasado Valkyrie Weather, la hija trans de Rob Cohen, lanzó contra el director. "Rob usó mi cuerpo para su propia satisfacción sexual. Mi madre presenció uno de los ataques cuando yo tenía dos o dos años y medio. También me obligó a visitar trabajadoras sexuales en Tailandia y República Checha cuando yo tenía 13 o 14 años", reveló en su cuenta de Twitter.

My name is Valkyrie Weather, born Kyle Cohen, the oldest child and trans daughter of film producer/director Rob Cohen (The fast & the Furious, xXx, and The Hurricane Heist). When I was very young, Rob used my body for his own sexual gratification. #MeToo https://t.co/G9kG3YaK4t pic.twitter.com/OgjtaZelLc