Director de "Scream VII" también renunció: "Mi trabajo soñado se volvió una pesadilla"

La película "Scream VII" perdió a otro de sus miembros, pues el director Christopher Landon abandonó el proyecto.

"Formalmente salí hace 7 semanas. Esto decepcionará a algunos y le encantará a otros", señaló el cineasta mediante un mensaje en X (antes conocida como Twitter).

I guess now is as good a time as any to announce I formally exited Scream 7 weeks ago. This will disappoint some and delight others. It was a dream job that turned into a nightmare. And my heart did break for everyone involved. Everyone. But it’s time to move on. I have nothing