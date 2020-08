Director de "Shazam" comparte divertidas reseñas de la secuela que aún no filma

David F. Sandberg, el director de la película "Shazam!", compartió un pequeño clip en el que presenta divertidas reseñas de la secuela de la cinta de DC, que aún ni siquiera comienza su rodaje.

El director publicó en Twitter un video de menos de un minuto en el que, al estilo de tráilers taquilleros, con comentarios extraídos de Letterboxd, red social dedicada a compartir gustos entre usuarios acerca del cine.

"No hemos filmado 'Shazam 2' todavía, pero ya hay reseñas en Letterboxd. Estoy bastante seguro de que eso significa que podemos comenzar a utilizar citas de reseñas para fines de marketing", dijo Sandberg.

"Estoy bien con esto", "David F. Sandberg es un amor" y "Voy a tener 19 cuando esto salga" son algunos de los comentarios de la cinta que comenzará su rodaje en 2021 y se estrenará el 4 de noviembre de 2022.

We haven't shot Shazam 2 yet but there are already reviews up on Letterboxd. I'm pretty sure that means we're allowed to start using review quotes for marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR