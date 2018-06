Director de "Thor: Ragnarok" se mostró feliz por ser la película "más gay" de Marvel

Entre los seguidores de Marvel es muy común preguntarse cuál es la mejor película de su universo cinematográfico, y parece ser, no es lo único que se preguntan.

En Vulture, el redactor Kyle Buchanan dio con la película "más gay" del UCM, eligiendo a "Thor: Ragnarok". ¿Motivos? Principalmente sus actuaciones excéntricas y sus llamativos colores.

"Su homoerotismo, su reparto de estrellas, los mejores atuendos y otras intangibles gays", son parte de los particulares motivos del redactor.

Debido a esto, el director de la cinta, Taika Waititi, usó su cuenta de Twitter para sacar pecho por la distinción a "the gayest movie in Marvel Cinematic Universe".

"Sí!!! Toma esa "Iron Man"", dijo con humor.

Yaaaasssss! Take that "Iron" Man!

