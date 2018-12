Directora candidata para la película de "Black Widow" criticó duramente a Marvel

Marvel tenía un listado de 65 posibles directoras para hacerse cargo de la película en solitario de "Black Widow", pero finalmente su decisión decantó por el nombre de Cate Shortland ("Berlin Syndrome").

Sin embargo, entre las potulantes se encontraba la argentina Lucrecia Martel, quien este año cultivó positivas críticas con su última película, llamada "Zama".

Martel no quiso sumarse al juego de los poderosos estudios. Según contó en una entrevista, "recibí un correo de Marvel para una reunión. Marvel y otras compañías de producción similares están intentando incorporar más directoras".

"Lo que me dijeron en la reunión fue que 'necesitamos a una directora porque necesitamos a alguien que se preocupe principalmente del desarrollo del personaje de Scarlett Johansson'. También me dijeron 'no te preocupes por las secuencias de acción, nosotros nos encargamos de eso'. Yo pensé que me gustaría conocer a Scarlett Johansson pero también me gustaría hacer las secuencias de acción".

Y luego vino su cuestionamiento. Martel indicó que "las compañías están interesadas en las directoras, pero aún piensan que las escenas de acción son sólo para directores".

"Lo primero que les pedí fue si podían cambiar los efectos especiales, porque hay tantas luces láser. Lo encuentro horrible. Además, las bandas sonoras de Marvel son bastante horrendas. Tal vez estamos en desacuerdo en esto, pero es bastante difícil ver una película Marvel. Es doloroso para los oídos ver películas de Marvel".

Pero antes de concluir ese encuentro con la gente de Marvel, Lucrecia Martel quiso dejar algo claro y remató: "en el caso de que esta conversación aparezca en Youtube, me encantaría hacer una película de 'Black Widow'".