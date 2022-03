Directora de "Red" abre la puerta a una secuela de la exitosa entrega de Pixar

"Red" es el más reciente estreno de Pixar. El viernes 11 de marzo llegó a Disney+ y desde entonces lo usuarios han podido encantarse con la historia de Mei y sus desafíos al convertirse en un adolescente, representado por el panda rojo.

La película se transformó en un éxito entre la crítica y los usuarios, por lo que no es raro que se hable de una posible secuela.

La directora, Domee Shi, y la productora, Lindsey Collins se mostraron a favor de continuar la historia, y de hecho, confirmaron que el final de la cinta invita a ello.

"Estamos abiertas a ello, pero aún no lo hemos hablado", explica Shi. "Pero sí, el final es una invitación para contar más historias".

"Con suerte, al final de la película, te has enamorado tanto de los personajes que te resulta difícil dejarlos ir", adelanta Collins. "Me encantan estos personajes. Nunca me cansé de ellos. Quiero ver lo que siguen haciendo. Entonces sí ¿Quién sabe?", reconoció.

De momento es solo una posibilidad que espera con ansias concretarse.