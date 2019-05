Directores aclararon aparición de Natalie Portman en "Avengers: Endgame"

Para los fanáticos que vieron "Avengers: Endgame", varios personajes del Universo Cinematográfico de Marvel reaparecieron en el transcurso de la película.

¡ATENCIÓN! A CONTINUACIÓN HAY DETALLES DE LA TRAMA

Dentro de las tres horas de película hay momentos impactantes, así como también notables regresos de algunos personajes.

Entre ellos está Natalie Portman, quien dejó de participar como Jane Foster en "Thor: The Dark World" de 2013. "No sé si tal vez algún día pedirán un 'Avengers 7' o lo que sea, no tengo idea. Pero por lo que sé, he terminado. Fue una gran cosa ser parte de esto", dijo en 2016.

Las imágenes de Portman que aparecen en "Avengers: Endgame" son escenas desechadas de "Thor: The Dark World". Pero los directores de la reciente cinta, Joe y Anthony Russo, necesitaban algo nuevo de la actriz.

"Todo lo que ella hizo nueva para esta película fue...", dijo Anthony Russo. "La voz", agregó su hermano Joe. "Un poco de voz en off cuando habla a la distancia, eso es todo", sentenció Anthony sobre la participación de Portman en "Endgame" en la que Jane agradece a algunos asgardianos por cuidarla.