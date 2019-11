Disney+ advierte que algunas películas tienen "representaciones culturales obsoletas"

El pasado martes 12, Disney lanzó su servicio de streaming en el que presenta un extenso catálogo de sus producciones, muchas de ellas con décadas de historia y que incluyen advertencias.

Según el reporte de usuarios, cintas como "Dumbo" de 1941 tienen una advertencia sobre el contenido, que puede "contener representaciones culturales obsoletas".

Según The Hollywood Reporter, no está claro qué películas y series cumplen con los criterios para el mensaje de advertencia. El sitio ejemplifica que "El Libro de la Selva" de 1967 tiene una advertencia, pero no su secuela de 2003.

Además, "Aladdin" de 1992, criticado por sus representaciones racistas de la cultura árabe y de Medio Oriente, no presenta la advertencia en su sinopsis.

"Espero que Disney lo haga por todas las películas que podrían incluir algunas cosas que están un poco desactualizadas", dijo Azita Ghanizada, fundadora de la Coalición de Defensa de las Artes de Medio Oriente y el norte de África.

