Disney anuncia tres nuevas películas de "Star Wars" y aplaza el estreno de "Avatar 2"

Hay "Guerra de las galaxias" para rato y habrá que esperar por la segunda parte de "Avatar", por el momento, la película más taquillera de todos los tiempos.

Según informó Variety, "Star Wars" tendrá tres nuevas películas tras el estreno de "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Ahora se sumarán nuevas cintas, las que se estrenarán el 2022, 2024 y 2026, respectivamente.

No es la única novedad que llega desde Disney, puesto que se aplazó el estreno de "Avatar 2" para el 17 de diciembre de 2021 (estaba prevista para el 2020).

Por su parte, "Avatar 3" quedó prevista para el 22 de diciembre del 2023 y "Avatar 4" para el 2025.

