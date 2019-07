Disney inicia conversaciones para tener a Harry Styles en remake de "La Sirenita"

La nueva versión de "La Sirenita" que prepara Disney comienza a tomar forma con su elenco, que ahora podría sumar al cantante Harry Styles para el personaje "Príncipe Eric".

El ex One Direction es una de las opciones para incorporarse a la película, de acuerdo a The Hollywood Reporter. Por ahora, el británico está en conversaciones con el gigante de la entretención.

Styles hasta ahora solo tiene una participación en el cine: actuó en "Dunkirk" de Christopher Nolan y fue una de las alternativas para interpretar a Elvis Presley en cinta biográfica.

"Eric" es un príncipe humano que llama la atención de "Ariel" en la cinta animada de 1989. El papel de la "Sirenita" en el remake está a cargo de Halle Bailey.

Además de Styles, Melissa McCarthy, Jacob Tremblay y Awkwafina también están en conversaciones para ser parte del mundo de Disney.

Rob Marshall ("Chicago", "Piratas del Caribe 4", "El regreso de Mary Poppins") es el director elegido para el remake de "La Sirenita", que aún no tiene fecha de estreno en cines.