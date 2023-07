"Divertida y hecha con amor": Estas son las críticas de la película Barbie

A sólo horas del debut comercial de la película "Barbie" en Chile ya es posible apreciar las primeras reseñas y críticas de la cinta de Greta Gerwig.

Con una fuerte campaña publicitaria "Barbie" se ha alzado como una de las películas más esperadas de este 2023 y así lo ratifican las más de 100 críticas que ha recibido antes de su estreno en salas.

La expectativa es tal que en Estados Unidos la producción ya consiguió recaudar más de 130 millones de dólares solamente en el concepto de preventa, la más alta desde el estreno de "Avatar: The way of water".

¿Qué dice la crítica de Barbie?

Actualmente "Barbie" cuenta con una calificación de 89% en la plataforma Rotten Tomatoes con reseñas generalmente favorables. "Es una de las películas más divertidas del año", señaló Ross Bonaime de Collider, mientras que Christy Lemire de RogerEbert.com aseguró que "es un festín visual".

"La atención que le puso Greta Gerwig a cada detalle de Barbie hace que la película tenga un punto de vista, elevándose muy por encima de otras producciones cínicas que están hechas para obtener dinero", escribió Devan Coggan de Entertainment Weekly.

Los elogios también fueron dirigidos para Margot Robbie por "una interpretación que nadie más pudo haber hecho". "Toda la complejidad que pueda requerir este guión es manejada por Robbie con una precisión infalible", destacó Michael Philips del Chicago Tribune.

¿Es buena o mala Barbie?

Si bien la película ha recibido reseñas positivas, también ha recibido críticas negativas por ciertos aspectos, como la inclusión de la marca Mattel y algunos problemas con los segmentos más serios de la obra.

"Hay momentos en los que la audiencia no se reirá. De hecho están insertos en largos e importantes monólogos que con cada recitada se va perdiendo el impacto del mensaje", escribió Lovia Gyarkye para The Hollywood Reporter.

De todas formas la cinta fue altamente recomendada por los críticos. "Barbie funciona para entretener a niñas de 11 años pero también a los padres que las acompañarán a los cines", puntualizó Coggan.