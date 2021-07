Doblajista fue internado por un infarto y le pidieron la voz de "Shrek"

El actor de doblaje Alfonso Obregón Inclán vivió una insólita situación en el hospital donde fue internado por un infarto.

El mexicano aseguró en sus redes sociales que dentro del recinto le pidieron que hiciera la voz de "Shrek", una de las voces más emblemáticas de su catálogo como doblajista.

"Perdónenme, pero no voy a contestar en un rato", agregó Obregón en una publicación en Instagram.

Más tarde, y ante los rumores de una posible negligencia, el actor aclaró que en su llegada al hospital "me recibieron, me atendieron, me estabilizaron. Ya después me dijeron que les hablara como 'Shrek' , como 'Buggs', como 'Kakashi'".

"Nunca, repitom nunca fue inoportuna o irrespetuosamente. Siempre fue con mucho cariño y admiración. No digamos cosas que no son 'plis'", concluyó.

Alfonso Obregón Inclán es un actor de doblaje mexicano de 60 años reconocido por prestar su voz a personajes como "Shrek", "Buggs Bunny", "Kakashi Hatare" de "Naruto" y "Fox Mulder" en "Los expedientes secretos X", entre otros.