"Doctor Strange 2" fue prohibida en Arabia Saudita por aparición de personaje homosexual

La película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" fue prohíbida en Arabia Saudita debido a la presencia de un personaje homosexual en su trama.

Según confirma The Hollywood Reporter, el país asiático tomó la decisión a raíz de "America Chavez" (Xochitl Gomez), un nuevo personaje que se introducirá al MCU y que, en los cómics, pertence a la comunidad LGBT.

Anteriormente Arabia Saudia había prohibido la exhibición de "Eternals", cinta de Marvel que también incluía a un personaje gay. También lo hizo con la reciente nominada al Oscar "West Side Story".

Si bien aún no se ha confirmado, esta prohibición también afectará a los cines de Kuwait, país que limita con Arabia Saudita.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se estrenará mundialmente el próximo 5 de mayo.