"Doctor Strange 2" perdió a su director por "diferencias creativas"

Un duro golpe sufrió "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", luego que el director Scott Derrickson anunciara que deja la cinta.

El cineasta entregó los motivos en su cuenta personal de Twitter. "Marvel y yo hemos acordado mutuamente separar nuestro camino a raíz de diferencias creativas", lanzó.

De todas formas, aseguró que se mantendrá como productor ejecutivo de la cinta, además de agradecer la colaboración con Marver Studios.

Ahora, Kevin Feige deberá buscar un reemplazante para esta película que se enfocará en conectar las consecuencias de la serie "WandaVision", que se estrenará en Disney +.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.