Estreno de documental sobre The Beatles de Peter Jackson fue aplazado para 2021

Para septiembre de este año se esperaba el estreno de "Get Back", el documental dirigido por Peter Jackson sobre The Beatles, pero fue postergado por un año.

Disney, que distribuirá el documental, anunció este viernes que la película se estrenará finalmente el 27 de agosto de 2021.

El documental es una mirada diferente del fin de la banda registrada en la película "Let It Be", que esencialmente documentó la ruptura del grupo. En "Get Back", se muestra imágenes con un relato más alegre de los últimos momentos del cuarteto.

"Estoy muy feliz de que Peter haya profundizado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre las grabaciones de The Beatles. La amistad y el amor entre nosotros se acercan y me recuerdan el tiempo increíblemente hermoso que tuvimos", dijo Paul McCartney en 2019 sobre la película.