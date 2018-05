Temporal de Documentales: Ciclo de obras chilenas "sin fronteras, edades o generaciones"

Ya está en marcha la nueva temporada de Temporal de Documentales, la iniciativa de Cooperativa.cl que busca acercar a la gente producciones nacionales, con el estreno online y gratuito de múltiples títulos hasta agosto. Un espacio en la red que partió su segundo ciclo de la mano de "Quilapayún, más allá de la canción", de Jorge Leiva.

Y junto con exhibir las películas en el sitio y en el Facebook de Cooperativa, el nuevo ciclo también incluirá las entrevistas con los directores de cada una de las obras.

A cargo de las conversaciones estará la periodista y conductora de "La Historia es Nuestra", Paula Molina, quien valoró su experiencia previa con el ciclo de documentales y sus realizadores, además de proyectar los que vendrá.

"Fue muy importante conducir las entrevistas del primer ciclo de 'Temporal de Documentales' y haber podido ver las películas con las personas que estaban conectadas a través de internet; porque me di cuenta de que no es tan fácil ver documentales chilenos", sostuvo Molina.

Las obras "no tienen tanto espacio en la exhibición o una no tiene tanto tiempo, y la oportunidad de verlos en casa o de volver a verlos, de llamar a tu mamá, hermano o hijo para que los vieran, me pareció que era espectacular".

"Siento que construímos una comunidad allí, que quería más documentales, más de estas historias chilenas. Así que volver a hacerlo es espectacular. Siento que aprendí y todos aprendimos un montón de quienes somos en el primer 'Temporal', y esta vez vamos a hacer lo mismo", añadió.

SOPORTE SIN FRONTERAS

El gran beneficio que han visto tanto realizadores como protagonistas de la muestra en línea, es que se rompen barreras generacionales, al utilizar una plataforma como internet, al que accede público de diversas edades, sobre todo jóvenes.

Lo mismo resaltó Paula Molina, para quien esta intancia "tiene que ver con un soporte que no tiene fronteras, edades o generaciones, donde se pueden juntar varios a ver 'Nostalgia de la Luz' o en esta temporada se pueden juntar a ver 'Quilapayún'".

"Yo la vi con mi mamá. Fue muy emocionante para ella ver un momento que vivió en los setentas y entender qué significaba para esa generación y lo que significa para la mía la historia de Quilapayún", concluyó.

LA CARTELERA

Mayo:

Del 8 al 13: "Quilapayún más allá de la canción" , de Jorge Leiva

, de Jorge Leiva Del 22 al 27: "Blanca Oscuridad", de Juan Elgueta

Junio:

Del 5 al 10: "Gladiadores" , de Stravos Tófalos

, de Stravos Tófalos Del 19 al 24: "Allende mi abuelo Allende", de Marcia Tambutti

Julio:

Del 10 al 15: "El botón de Nácar" , de Patricio Guzmán

, de Patricio Guzmán Del 24 al 29: "Los niños", de Maite Alberdi

Agosto: