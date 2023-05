Dolph Lundgren, el duro "Iván Drago", reveló que fue diagnosticado con cáncer

El actor de "Rocky" Dolph Lundgren reveló que le diagnosticaron cáncer de riñón en 2015 y que el médico le dio un par de años de vida.

En 2021, el actor sueco estaba en Londres para filmar "Aquaman and the Lost Kingdom" y "Los Mercenarios 4" cuando se le informó que el cáncer se le había propagado. "Nos dimos cuenta de que era mucho peor de lo que pensábamos", dijo durante una entrevista de "In Depth with Graham Bensinger".

"El médico empezó a hablar de todos estos tumores diferentes que tenía, como en el pulmón, el estómago y la columna, fuera de los riñones. Empezó a decir cosas como: 'Probablemente deberías tomarte un descanso y pasar más tiempo con tu familia', y así sucesivamente", contó.

Y agregó: "Le pregunté: '¿Cuánto tiempo crees que me queda?'. Dijo dos o tres años, pero me di cuenta en su voz que probablemente pensó que era menos".

En total, los médicos descubrieron seis tumores, lo que llevó a Lundgren a comenzar una terapia y un tratamiento sistémico que replicaba cómo se maneja el cáncer de pulmón.

"Si hubiera seguido el otro tratamiento, me habrían quedado entre tres y cuatro meses. 2022 fue básicamente ver cómo estos medicamentos hacían lo suyo", expresó.

Lundgren afirmó que "las cosas se han reducido alrededor del 90 por ciento. Ahora estoy en el proceso de extirpar el tejido cicatricial restante en esos tumores. El pronóstico es que, con suerte, cuando los extraigan, no habrá actividad cancerosa y la medicación que estoy tomando suprimirá todo lo demás".