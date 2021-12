"Don't Look Up": crean comparaciones de personajes con famosos chilenos

La película "Don't Look Up" ("No miren arriba"), estrenada el pasado viernes 24 en Netflix, ha sido tendencia y se ha convertido en la más vista de la plataforma en Chile, lo que llevó a que se creara una comparación de los personajes con famosos chilenos.

La película, escrita y dirigida por Adam McKay, cuenta la historia de dos astrónomos que descubren que un cometa se estrellará contra la Tierra, por lo que piden al Gobierno de Estados Unidos que actúe para prevenir el apocalipsis.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence interpretan a los dos astrónomos, mientras Meyl Streep y Jonah Hill personifican a la Presidenta y su Jefe de Gabinete, respectivamente.

En un hilo de Twitter, un usuario hizo la comparación de los protagonistas con la realidad chilena, como Marcelo Lagos como "Dr. Randall Mindy" (DiCaprio), Juan Sutil como el empresario "Peter Isherwell", el diputado Diego Schalper como Jason Orlean (Hill) y la doctora Izkia Siches como la estudiante de doctorado "Kate Dibiasky" (Lawrence).

Corrupta como su hijo y con un escándalo sexual a cuestas la Presidenta Orlean sería Peppa Hoffman

Amada por unos, odiado por otros por decir esas verdades incómodas, la aspirante a doctora Kate Dibiasky es

La doctora Izkia Siches.

Conductores de noticias frívolos, desinformadores, al servicio de los poderes económicos.

Brie Evantee y Jack Bremmer serían Constanza Santa María y Matías del Río.