Donald Trump respondió a Robert De Niro: Es un individuo con un muy bajo nivel intelectual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó ante los cuestionamientos del actor Robert De Niro.

El mandatario aprovechó su tribuna oficial en Twitter para publicar un mensaje alusivo al "bajo" nivel intelectual del protagonista de "Taxi Driver", además de acusarlo de pecar de ignorante.

"Robert De Niro, un individuo con un muy bajo nivel intelectual, ha recibido demasiados golpes a la cabeza por boxeadores reales en películas. Lo vi anoche y realmente creo que está como un 'borracho golpeado'", escribió.

Para luego complementar su mensaje, señalando que "al parecer no se da cuenta de que la economía está en su mejor momento con el empleo en sus cifras más altas de todos los tiempos, y muchas compañías están volviendo a invertir en nuestro país. ¡Despierta, golpeado!".

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...